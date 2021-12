¡Ecuatoriano! Anangonó guía a los cremas a la corona de la Liga Concacaf

Comunicaciones remarcó su paso invicto en la serie por el título de la Liga Concacaf, al derrotar 4-2 al Motagua de Honduras en el estadio Doroteo Guamuch Flores. El marcador global fue de 6 a 3.

Los cremas empezaron abajo en el marcador cuando apenas a los 4 minutos, el paraguayo Roberto Moreira, quien ya había sido verdugo de los blancos, cabeceó con comodidad para vencer a Moscoso.

El equipo nacional no estaba bien acomodado en el campo, y tuvieron que pasar 12 minutos para acercarse a la portería del meta argentino Rougier.

Con el marcador global emparejado, el juego ya empezaba a tomar tintes de drama para los chapines.

Comunicaciones dio de nuevo muchas facilidades para el 2-0 a favor de los catrachos, cuando Marco Tulio Vega doblegó a Moscoso con otro cabezazo a los 26 minutos.

Los azules pudieron casi sentenciar, cuando un violento pelotazo estremeció el marco. El dominio era abrumador, y los cremas no veían una luz para el ansiado gol.

Y es que pese a la disparidad en el campo, a los albos solo les bastaba una anotación para forzar al alargue. A como se veía la superioridad de los catrachos, los tiempos extras eran una ganancia.

Sin embargo, algo ocurrió. A los 40 minutos, los cremas desde sus televisores, vieron cómo la pelota traspasó la línea de gol, pero el árbitro no avaló la anotación. El fallo no fue de mal augurio, sino que marcó el cambio de suerte a favor de los albos.

El héroe de la noche, vino del Ecuador. Un trotamundos Anangonó, desde la «mitad del planeta», en pocos minutos le dio la vuelta al marcador para colocar más cerca de la corona a los cremas.

El ex de Barcelona de Guayaquil, de Argentinos Juniors, Chicago Fire, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, entre otros, fue el revulsivo que necesitaban los albos.

Primero aprovechó un rebote para a los 41 darle un respiro a los cremas. Luego, otra vez la cabeza fue protagonista, pues solo 4 minutos después, el héroe del sur puso el empate con un testarazo que devolvió la vida a los seguidores nacionales.

El juego ya parecía una diversión para los albos. Motagua se apagó como una llama a la cual le cae un torrente frío, y dejó la grama para la complacencia entre el dúo Anangonó-Lacayo.

El catracho tuvo su momento, cuando Anangonó le filtró un pase rasante para que el joven delantero solo la empujara levemente al marco azul a los 53 minutos.

Y es que el refrán de «no hay peor astilla que la del mismo palo», se cumplió a cabalidad, cuando Lacayo le sirvió al ecuatoriano el hat trick a los 65 minutos.

Los cremas tuvieron más oportunidades para la sentencia, pero no hubo suerte. La moneda estaba echada y los cremas, con justicia, levantaban un trofeo que se le alejaba desde décadas atrás.

Ahora los cremas esperan el sorteo este miércoles para saber su rival en la Liga de Campeones de Concacaf. Para el torneo además está clasificado Guastatoya.

En este campeonato destaca ya la presencia de clubes como Pumas, Cruz Azul y León por México, además de la MLS de Estados Unidos.

Son 16 equipos que disputarán la copa desde febrero de 2022. El sorteo se transmitirá a las 17 horas.

