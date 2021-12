EE. UU. crea nueva estructura contra el crimen organizado

La administración del presidente Joe Biden anunció este miércoles la creación de una nueva estructura de departamentos y agencias para combatir el contrabando de drogas, armas y la trata y tráfico de personas en el mundo.

El nuevo mecanismo, llamado Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por su sigla en inglés), reúne a seis departamentos y agencias de vital importancia en el combate a la delincuencia internacional, anunció el Consejo de Seguridad Nacional.

“La Administración está estableciendo formalmente el Consejo de Estados Unidos sobre la Delincuencia Organizada Transnacional”, informó el Consejo.

La Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció además la designación de 10 personas y 15 organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas en Brasil, China, Colombia y México.

Las medidas están amparadas en sendas órdenes ejecutivas

Que incluyen la imposición de sanciones por parte del Tesoro a personas y entidades «que hayan estado involucradas en actividades o transacciones que contribuyan a la proliferación internacional de drogas ilícitas”.

Recientemente, Washington anunció su plan de acción Nacional para combatir la trata de personas, basado en la prevención del delito y la protección de las víctimas, así como el enjuiciamiento a los criminales por medio de la asociación entre entidades federales y gobiernos que se sumen a esta tarea con EE. UU.

El trabajo del USCTOC se realizará en colaboración con los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional, el Tesoro, Estado (Cancillería), Defensa (Pentágono) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

El organismo tiene como foco principal hacer frente a la pandemia de opioides, fundamentalmente el fentanilo. El flagelo, informa la Casa Blanca, se cobra la vida de un estadounidense cada cinco minutos.

En EE. UU. murieron 100.000 personas por sobredosis en los 12 meses previos a abril de 2021, lo que significa un aumento del 28% con respecto al mismo período del año anterior, informaron las autoridades.

La nueva orden ejecutiva da indicaciones precisas a la Administración para mejorar los esfuerzos para contrarrestar el crimen organizado.

Además, insiste en la coordinación entre las distintas entidades privadas y organizaciones internacionales para este trabajo, “mejorar el intercambio de información”, así como el despliegue de nuevas tecnologías en el campo operativo.

Entidades y personas sujetas a sanciones

“El tráfico ilícito de drogas amenaza nuestra seguridad nacional, economía, comunidades y familias”, declaró el subsecretario del Tesoro de EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

Estas son las personas y entidades sujetas a sanciones de OFAC:

Brasil

Primeiro Comando Da Capital (también conocido como “PCC”, “First Capital Command”). Las autoridades aseguran que es el grupo de crimen organizado más poderoso de la nación sudamericana.

China

Chuen Fat Yip y Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co.Ltd. Fat Yip es un ciudadano chino que opera en China continental y Hong Kong, señalado de ser “el más grande productor de esteroides anabólicos en el mundo” y por el que EE. UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD., dedicada desde 2019 a la producción de fentanilo.

Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. y Hebei Atun Trading Co., también relacionados con la producción de fentanilo.

México

Los cárteles Los Rojos y Guerreros Unidos. De una designación anterior bajo Ley Kingpin, ahora la OFAC designa también al conocido grupo criminal Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con la nueva orden ejecutiva, mejora “la capacidad del Tesoro para apuntar a toda la gama de actores vinculados a esta organización”.

Nemesio Oseguera Cervantes (alias Ruben Oseguera Cervantes, alias «El Mencho») y líder de CJNG, por el se ofrece recompensa de 10 millones de dólares.

El Cártel de Sinaloa

Fundado en la década de 1980, y que en su momento fue dirigido por Ismael Zambada García (alias «El Mayo») y Joaquín Guzmán Loera (alias «El Chapo»), éste último en prisión en EE. UU. El Departamento de Estado ofrece recompensa de 15 millones de dólares por Zambada.

Los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias «Chapito» y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias «El Alfredillo», ambos hijos del Chapo Guzmán, quienes lideran una facción del Cártel de Sinaloa y por los que se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por cada uno.

Organización Beltrán Leyva (BLO) y su líder, Fausto Isidro Meza Flores, alias, “Chapito Isidro”, por quien se ofrece recompensa de 5 millones.

Además han sido designadas las organizaciones Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, La Familia Michoacana y Los Zetas, así como Miguel Treviño Morales, líder de este último grupo y por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

Colombia

Clan del Golfo (CDG) y su líder, Dairo Antonio Usuga David, alias “Otoniel”, por quien, aunque está detenido desde octubre pasado y en proceso de deportación a EE. UU., el Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones por información que lleve a su condena.

Fuente: VOA

