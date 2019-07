Jimmy Morales rechaza trasladar negociación con EE.UU. al próximo gobierno

El presidente Jimmy Morales criticó de nuevo a sectores que han cuestionado las últimas acciones de su gobierno sobre temas migratorios y la compra de aeronaves.

Morales ofreció una conferencia a la prensa luego del acto de entrega de la segunda fase de viviendas a familias damnificadas por la erupción del volcán de Fuego.

El mandatario aseguró que en cuanto la negociación que llevan a cabo los Ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación, para que EE.UU. no imponga sanciones, la debe realizar el gobierno y «no los medios de comunicación, la Corte de Constitucionalidad» u otra entidad.

«Los medios de comunicación, los cancilleres que no hicieron lo que debían en su tiempo, y ahora me que me quieren echar la culpa a mí», dijo, al trasladar la culpa porque a su criterio las relaciones con EE.UU. se pusieron en riesgo.

“A pocos días de haber cumplido el año de la catástrofe, entregamos viviendas con una urbanización diferente e integral”. Presidente @jimmymoralesgt #ProyectoLaDignidad 🏘 pic.twitter.com/Pwt5sHvSET — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 26, 2019



«¡Tengan gracia, tengan seriedad!», dijo al referirse a quienes proponen que la negociación con EE.UU. sobre temas migratorios, se realice por el próximo gobierno, como fue la candidata Sandra Torres.

Añadió que aunque él hizo comedia, también la hacía «con seriedad».

Por otra parte, señaló que no existe ningún «secretismo» en las acciones que ha tomado su gobierno en los meses anteriores.

«Estamos terminando un texto, que voy a compartir con mucho gusto, y hasta autografiado», respondió a un periodista.

Morales insistiró que los convenios que realizan con EE.UU. los enmarcan dentro del principio de «solidaridad internacional».

El mandatario dijo que por lo menos se firmarán 3 acuerdos con EE.UU. y que dos de ellos no tendrían que pasar por el Congreso. El responsable de las negociaciones es Enrique Degenhart.

Lee más: Trump analiza esta sanción para guatemaltecos

Comentarios

comentarios