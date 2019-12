EE.UU. presenta la iniciativa «América Crece», ¿de qué se trata?

El gobierno de Estados Unidos presentó oficialmente este martes la iniciativa «América Crece», que busca reactivar la economía en Latinoamérica.

El proyecto incluye a Guatemala, por lo que a la presentación asistieron el ministro de Finanzas, Victor Martínez, así como el próximo canciller, Pedro Brolo.

Según una nota de la Voz de América, la iniciativa fomentará la creación de empleos, y la reactivación de las economías con proyectos de infraestructura.

«De lo que esto se trata realmente es trabajar con nuestros aliados y socios económicos sobre crecimiento y reformas que impulsan el sector privado, inversiones en energía y en infraestructura para lo que hay una oportunidad enorme», indicó el secretario del Teosoro, Steven Mnuchin, en el acto realizado en la Casa Blanca.

Mnuchin asegura que la entidad a su cargo quiere seguir firmando acuerdos marcos de trabajo con países del continente.

«La economía de EE.UU. fue creada en la fortaleza de mercados abiertos competitivos que estimula la inversión privada. Y eso es algo que queremos replicar», indicó Mnuchin.

En el evento también participaron otros funcionarios estadounidenses, como el secretario del Comercio, Wilbur Ross, y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner.

El asesor especial del presidente Trump y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, adelantó a la Voz de América que «América Crece es un un catalizador del sector privado».

«Estados Unidos es la economía más vibrante del mundo en estos momentos, queremos que ese crecimiento se vea reflejado también en el hemisferio occidental con nuestros vecinos y con nuestros aliados (…) ha sido por la vía de acuerdos y ya tenemos firmado con Panamá, Chile, Argentina, Jamaica, Colombia, tenemos con Perú, Brasil, El Salvador», señaló.

We have a long history of partnership across Latin America, built on our shared values and close ties. Proud that the new #GrowthInTheAmericas initiative will develop critical infrastructure to increase opportunity and foster greater regional prosperity. #AmericaCrece pic.twitter.com/IN5P9XhSqB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019