EE.UU. presenta reglamento que podría limitar solicitudes de asilo

El gobierno de Donald Trump presentó una regulación este lunes que podría limitar drásticamente la capacidad de los migrantes centroamericanos para solicitar asilo si ingresan a Estados Unidos por tierra a través de México.

Así se informa en un documento presentado por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional en el Registro Federal.

El reglamento es el último intento de la administración Trump para endurecer el proceso de asilo de EE. UU. y tiene el potencial de afectar a una gran cantidad de migrantes que se desplazan a la frontera entre EE. UU. y México. CNN informó anteriormente que el presidente Donald Trump había estado considerando la regulación.

El reglamento prohibiría a los migrantes que han residido en un tercer país solicitar asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, impediría que los migrantes que transitan por México puedan solicitar asilo y, como resultado, limiten drásticamente quién es elegible para el asilo. La regulación es una regla final provisional, que permite que las nuevas restricciones entren en vigencia de inmediato.

“De conformidad con la autoridad estatutaria, los Departamentos están modificando sus respectivas regulaciones para establecer que, con excepciones limitadas, un extranjero que ingrese o intente ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur después de no solicitar la protección en un tercer país no es elegible para el asilo”.

La regulación está programada para publicarse el martes y debe entrar en vigencia en ese momento.

DHS and @TheJusticeDept issue a third-country asylum rule to help reduce a major pull factor driving irregular migration to the U.S. Find out more here: https://t.co/rPpo4MHLKx

— Homeland Security (@DHSgov) 15 de julio de 2019