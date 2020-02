EE.UU.: una mujer fingió tener cáncer y recibió miles de dólares en donaciones

Jessica Smith, de 32 años, fue detenida en Pensilvania, Estados Unidos, acusada de «robo por estafa» luego de que su esposo la denunciara por organizar una campaña de recaudación de fondos para luchar contra un cáncer que no tenía.

La estafa de Smith se concretó a través de GoFundMe, una plataforma de crowdfunding que permite a los usuarios recaudar dinero para todo tipo de eventos. Allí, la mujer comenzó una campaña, en la cual escribió: «Jessica enfrenta enormes facturas médicas, costos de viaje, el pago de la atención de sus hijos y el trabajo perdido».

La campaña #FightLikeaJessica (lucha como una Jessica) estaba acompañada de fotos de la mujer con la cabeza rapada y pañuelos en la cabeza. Además, creó una página en Facebook en la cual publicaba frases inspiradoras e información sobre su estado de salud.

El engaño duró tres meses, tiempo durante el cual Jessica recaudó más de 10.000 dólares, pero repentinamente debió cerrar la cuenta ya que su marido, Robert Smith, y un amigo de ambos, denunciaron que todo era mentira.

Robert le dijo a la policía que su esposa no tiene cáncer de ningún tipo y que, de haberlo tenido, no hubiera necesitado organizar una recaudación de fondos, ya que cuenta con un seguro médico a través de su empleo. Además de estafar a desconocidos a través de internet, su marido contó que la mujer hacía certificados médicos falsos para presentar en su trabajo y conseguir días libres.

En diálogo con 6ABC, Mike Noone, fiscal interino del condado de Chester, afirmó: «Ella hizo creer a la gente que tenía un diagnóstico de cáncer muy grave. El hecho es que no lo tenía. Mintió sobre eso. Se aprovechó de la generosidad de las personas y del peor temor de todos a un diagnóstico de cáncer para obtener dinero para sí misma»

This Chester County Woman Already Facing Charges Of Collecting 10-Thousand Dollars In Donations Pretending To Have Cancer! And Today 32-Year Old Jessica Smith Charged In Delaware With Impersonating A Police Officer. I’ll Have More On ⁦@FOX29philly⁩ At 11 pic.twitter.com/o6acHvsOAE