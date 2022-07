EEUU y Honduras reafirman compromiso de cooperación para frenar el crimen y abordar la migración

La visita formó parte del viaje oficial de la alta funcionaria estadounidense a Honduras, su segunda desde que ocupa este cargo. Hace menos de cinco meses, en febrero, la general Richardson se desplazó por primera vez a Honduras para mantener un encuentro en Tegucigalpa.

La lucha contra el crimen organizado

Al igual que en ese entonces, en esta ocasión se han puesto sobre la mesa la necesidad de crear alianzas mucho más sólidas con la administración para frenar las “amenazas” que representan las organizaciones criminales transnacionales, que trafican con narcóticos, armas y personas.

“No se puede dar por sentado la seguridad y una defensa fuerte. Tenemos que trabajar juntos a medida que superamos los desafíos”, apuntó Richardson.

Al mismo tiempo, admitió que “hay mucho trabajo por hacer” para afrontar “la inseguridad y la inestabilidad que provoca” el crimen organizado en estos países.

El impacto en la migración

El incremento de estos delitos tiene un impacto directo en los flujos migratorios de Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos, algo que desde la Casa Blanca quieren aplacar impulsando políticas para incentivar la prosperidad económica y mejorar la seguridad para evitar que estas poblaciones se vean obligadas a abandonar sus países.

“Eso hace que la gente se sienta insegura y eso hace que, en algunos casos, impulse la migración porque las personas no se sienten seguras, no pueden obtener alimentos y no pueden obtener atención médica. Quieren ir a donde puedan prosperar como familia y puedan vivir libres, seguros y prósperos”, expresó.

Esa se ha convertido en la máxima prioridad de la general Richardson desde que fue designada jefa del Comando Sur en octubre de 2021.

Honduras valora acercamiento con EEUU

Por su parte, el viceministro de Defensa de la administración hondureña, Elías Antonio Melgar Urbina, que también mantuvo una reunión bilateral, subrayó “el interés” de la Casa Blanca por “estrechar lazos de colaboración, cooperación y amistad” entre ambas naciones.

“La reunión fue muy productiva y los apoyos en materia de educación, salud y defensa están como prioridad para el Gobierno de Estados Unidos y, en especial, para el Comando Sur”, concluyó Melgar Urbina.

El viceministro también señaló que “la relación con Estados Unidos no es de promesas sino en hechos” y eso se ha visto reflejado con las donaciones de equipos de defensa y salud, especialmente durante la pandemia y los desastres naturales que han azotado esta región en los últimos tiempos.

“En la reunión también se abordó el acceso que podemos tener, en caso de desastre natural, a los helicópteros, así como también en la firma de convenios que van orientados a lo que es el combate al narcotráfico. También se nos expresó que podíamos tener acceso a la repotenciación de equipos para reparar el sistema (de los cazas) F5”, indicó.

Desde la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, encargada de coordinar todas las operaciones de cooperación por parte del gobierno norteamericano con Honduras, aseguran que la relación bilateral es “muy importante” para afrontar estos desafíos.

“Eso demuestra que la relación bilateral es muy importante tanto para Estados Unidos como para Honduras, porque tenemos cooperación en muchas áreas, como en el área humanitaria o de seguridad”, comentó Brandon Peort, agregado de prensa de la Embajada de EEUU.

Falta de recursos

Pese a eso, desde Estados Unidos hay algunas voces críticas que sostienen que esos planes no se podrán ejecutar con éxito si no se incrementa el presupuesto al Comando Sur.

El congresista federal Henry Cuéllar agregó también que “la amenaza de China es muy seria” en la región, por lo que considera que se deben destinar más fondos para estas operaciones de defensa.

“Entiendo la importancia que tiene el Comando Sur y ya hay un informe que se realizó a petición mía en el que se habla del impacto de los grupos criminales y de la influencia de Rusia, Irán y especialmente China. Es por eso que se tienen que poner más dólares para pelear esa amenaza”, argumentó.

Fuente:; VOA

Lea También.