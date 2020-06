El actor D. L. Hughley da positivo por covid-19

El actor, comediante y expresentador de CNN D. L. Hughley dio positivo por coronavirus después de sufrir un colapso en el escenario durante una presentación en Nashville, Tennessee, en la noche del viernes.

Hughley anunció su diagnóstico en video publicado en Instagram este sábado.

“Cuando llegué me estaban tratando por agotamiento extremo y deshidratación, estaba muy deshidratado. Pero resultó que realizaron múltiples pruebas, y también obtuve un resultado positivo por covid-19 que me dejó desconcertado. Yo era lo que ellos llaman asintomático “, dijo Hughley en su publicación.

“No tenía ningún síntoma… No tenía otros síntomas clásicos, no tenía síntomas parecidos a la gripe, ni falta de aliento, ni dificultad para respirar, ni tos, ni fiebre baja, todavía no tengo fiebre. No perdí el olfato ni el gusto, aparentemente solo perdí el conocimiento. Así que además de todas las otras cosas que debes tener en cuenta, si te desmayas en medio de un espectáculo en el escenario, probablemente necesites hacerte una prueba”.

*Con información de CNN