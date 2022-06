El arte latino a través de las paredes de Los Ángeles

Uno de los mayores exponentes de este arte dentro de la comunidad latina es Sergio Robleto.

De padre nicaragüense y abuelos mexicanos, Robleto creció en el este de Los Ángeles, en un barrio en el que más del 90 % de la población es hispana. En ese enclave, Boyle Heights, es raro encontrar calles sin murales. Los artistas latinos y su cultura son parte integral de este patrimonio artístico y Robleto se ha convertido en uno de sus mayores exponentes contemporáneos.

Sus más de cien obras en paredes de Los Ángeles, el condado de Orange y San Diego, entre otras ubicaciones, confirman a Robleto como un muralista cotizado en el sur de California. Y la mayoría de estas pinturas tienen un factor en común: expresan la diversidad y la lucha de la comunidad hispana en Estados Unidos.

El mural ‘Órale, vayamos hacia el progreso, ¡aye!’ ‘Órale, let’s cruise on over to progression! Aye!‘, en inglés, es el primer escenario de su encuentro con laVoz de América. Esta obra de arte es una crítica a la gentrificación. “Algunas personas consideran que la gentrificación es progreso. La comunidad chicana siempre ha sentido que el progreso es una faceta siempre presente de su propia cultura”, dice Robleto.

Este mural es también un homenaje a dos reconocidos muralistas chicanos, Wayne Healy y David Botello, que manejan en su coche hacia la zona del barrio más afectada por la subida de precios de los hogares, una conocida estrategia que resulta en la gentrificación.

En el repaso de sus más de cien murales

El pintor tiene claro que su origen latino formará siempre parte de su arte. «Sí, somos estadounidenses, pero esto no significa que tengamos que olvidar de dónde venimos: la mayor parte de mi arte conserva mucho de la cultura latina».

A varias calles de distancia, el artista terminó su obra más reciente. En este mural, Robleto eliminó las expresiones faciales para dar un mensaje de unidad del barrio después de la pandemia.

«Es por eso que eliminé cualquier tipo de rostro o referencias faciales, cualquier tono de piel específico que esté asociado con una raza o una identidad, para que cualquiera que mire la obra pueda verse a sí mismo», finaliza.

Fuente: VOA

Lea También.