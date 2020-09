El Atlético podría formar una dupla uruguaya que hizo historia

El Atlético de Madrid podría agenciarse de la delantera charrúa que brilló en los últimos mundiales, pero todo depende de Diego Costa.

Según el diario deportivo Marca, a una semana del cierre del mercado de fichajes, se sabe de las conversaciones de Costa con la directiva para abandonar el club.

Y es que el hispano-brasileño ya dijo que aceptará lo que el club diga, pues no quiere «ser un peso».

Y es allí donde surge el nombre de Edinson Cavani, el compañero de Suárez en la selección uruguaya con quien cosechó grandes faenas, sobre todo en Sudáfrica 2014, y quien permanece sin equipo.

Yo en vuestra historia y ustedes en la mía 🤝…GRACIAS

Moi dans votre histoire et vous dans la mienne🤝…MERCI

Io nella vostra storia e voi nella mia🤝…GRAZIE

I in your story and you in mine🤝…THANK YOU pic.twitter.com/VC4OPD85MK

