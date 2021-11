El aumento del covid-19 amenaza la recuperación económica de Europa

Un resurgimiento de casos de covid-19 en Europa alimenta los temores de que la fuerte recuperación económica de la región pueda verse amenazada por otro invierno duro.

Hasta ahora, la nueva ola de covid-19 solo tiene un impacto limitado en la actividad empresarial de los 19 países que utilizan el euro. El índice de gerentes de compras de IHS Markit, un indicador clave de la economía, subió en noviembre después de caer a un mínimo de seis meses en octubre, según datos publicados el martes.

Pero las expectativas para el futuro se están oscureciendo. Austria anunció la semana pasada que volverá a un confinamiento nacional. Las crecientes infecciones en Alemania también han provocado preguntas sobre si la economía más grande de la región podría volver a imponer restricciones radicales.

Actividad empresarial

«Una expansión más fuerte de la actividad empresarial en noviembre desafió las expectativas de desaceleración de los economistas, pero es poco probable que evite que la zona euro sufra un crecimiento más lento en el cuarto trimestre, especialmente porque el aumento de casos de virus parece que provocará nuevas perturbaciones en la economía en diciembre», dijo Chris Williamson, economista principal de negocios de IHS Markit.

La confianza del consumidor en la zona euro cayó «marcadamente» en noviembre, según la Comisión Europea. IHS Markit informó que las expectativas de las empresas de este mes para la producción económica futura «se deterioraron al nivel más bajo desde enero».

Rubén Segura-Cayuela, economista para Europa de Bank of America, dijo que se necesitan más datos para evaluar qué podrían significar las restricciones en Europa para la economía de la región. Señaló que con cada ola de infecciones de covid-19, el impacto económico ha disminuido a medida que las empresas y los consumidores aprenden a sobrellevar la situación.

«Sabemos que habrá una reacción, pero no sabemos si será de la misma magnitud», dijo. «Asumiría que, según lo que hemos visto en los últimos meses, será más pequeña».

Recuperación de Europa

Europa se vio particularmente afectada por la pandemia en 2020. La producción económica cayó un 6,3% en la zona euro en comparación con un descenso del 3,4% en Estados Unidos.

Pero la región se ha recuperado en los últimos meses a medida que aumentaron las tasas de vacunación. El producto interior bruto de la zona euro aumentó un 2,2% entre julio y septiembre en comparación con el trimestre anterior.

Mucho ahora depende de cómo se desarrolle la situación en Alemania, dijo Jessica Hinds, economista para Europa de Capital Economics. Ella cree que es «plausible» que Europa pueda estancarse a finales de año si su mayor economía entra en confinamiento.

«Es probable que veamos algún impacto en la actividad económica justo cuando el aumento en el número de casos hace que los consumidores se sientan más temerosos y los gobiernos exigen una aprobación de covid más estricta para varias actividades», dijo Hinds.

A partir del miércoles, los empleados alemanes deben presentar una prueba de covid negativa, su estado de vacunación o prueba de recuperación del virus para poder ir a trabajar. Si no pueden trabajar desde casa, es posible que no se les pague. Y a partir del sábado, Berlín prohibirá la entrada a los residentes no vacunados en hoteles, restaurantes, bares y tiendas, con la excepción de los supermercados y las farmacias.

El sector manufacturero en Alemania también permanece bajo presión a medida que los problemas de la cadena de suministro continúan sacudiendo a los fabricantes de automóviles y otros productores.

Desaceleración pero hay elementos positivos

Además de los casos de coronavirus, Europa está lidiando con los efectos de una desaceleración económica en China. Así como con el aumento de la inflación y la crisis del suministro de energía que podrían elevar los costos para las empresas y encarecer la calefacción de las casas este invierno. Eso podría afectar el gasto de los consumidores en general.

Segura-Cayuela dijo que aún se están desarrollando algunos elementos positivos de la recuperación. El exceso de ahorro acumulado anteriormente en la pandemia, por ejemplo, está ayudando a mitigar los efectos dañinos de la inflación en los ingresos de las personas.

«Todavía hay fuerzas de reapertura que ayudan al crecimiento en el corto plazo», dijo.

*Con información de CNN