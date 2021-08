El badmintonista Kevin Cordón agradeció a los guatemaltecos por el apoyo

El badmintonista guatemalteco arribó al Aeropuerto Internacional La Aurora tras un largo viaje desde Tokio, donde quedó en el cuarto lugar de bádminton en los Juegos Olímpicos.

Pese al cansancio, Cordón saludó a sus familiares con una gran sonrisa dentro del Aeropuerto la Aurora y también recibido por Francis Argueta, director de la DGAC; Mario Prado, viceministro de Deporte y Recreación; Álvado Bobadilla, gerente de la Federación Nacional de Bádminton.

Durante la conferencia de prensa Kevin Cordón agradeció a todo el pueblo de Guatemala por el apoyo en cada uno de los juegos y los desvelos de los guatemaltecos.

“Yo sentí el gran apoyo cada vez que salía a la cancha a jugar no solo estaba jugando Kevin sino todo el país» expresó Cordón.

Señaló que aún no cree que está entre los cuatro mejores del mundo, “como deportista puedo decir que lastimosamente no pude ganarme la medalla, me hubiera encantado traer una medalla para Guatemala. Como persona lo mejor que me pudo haber pasado fue ganarme el cariño y corazón de los guatemaltecos» indicó.

Asimismo, dijo que lo mejor que le dejó los juegos olímpicos y su carrera de 21 años, es poder inspirar a los niños “es un gran privilegio y un honor estar en ese lugar”.

Cordón destacó que cada vez que salía a la cancha a jugar nunca pensó que estaba en unos Juegos Olímpicos ni que estaba avanzando en cada una de las rondas para evitar presiones «cada punto que jugué lo hice con el corazón y por eso llegué hasta semifinales».

Además, el atleta guatemalteco indicó que pese a las restricciones que tenían en la cancha el campeón olímpico, Viktor Axelsen, se acercó y lo felicitó por el juego; además, le dijo que con sus victorias había inspirado al mundo del bádminton, que los países se dieron cuenta que se pueden lograr las cosas con “mucha dedicación y empeño”.