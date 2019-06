El Barcelona pierde la paciencia con De Ligt

El Barcelona está perdiendo la paciencia con el fichaje de Matthijs De Ligt, al punto que ya se palpa una molestia en el club catalán por la falta de respuesta de la perla del Ajax.

Según el diario Marca, hace 4 semanas Barcelona presentó una propuesta concreta a De Ligt, pero éste peca de no ser sincero, concreto y directo.

Esto ha llevado a la dirigencia culé a ser escépticos con la llegada del defensa, pero además su actitud ya ha colmado la paciencia.

De Ligt solo ha demandado más tiempo para decidirse, y su razonamiento, es que quiere un club que le garantice ser protagonista.

Pero también están las especulaciones con las propuestas del PSG y la Juventus.

Si De Ligt no se decanta para el club blaugrana, Marca asegura que la dirigencia no buscará contratar otro central y seguirá con los que tiene ahora.

El acuerdo entre los culés y el Ajax, es de 75 millones, dice Marca, y el club catalán no está dispuesto a aumentarla.

-Periodista: “¿Qué te dijo Cristiano cuando te buscó al final del partido?”

-De Ligt: “Cristiano me pidió que me fuera a la Juventus con él. Me sorprendió un poco y por eso me reí. Voy a pensar qué es lo mejor para mi”.

