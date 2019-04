El BID y otras entidades de prestigio, impulsan la innovación en Centroamérica

Este mes de abril 41 estudiantes centroamericanos, se graduarán del Diplomado en Innovación impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los estudiantes recibieron el curso de septiembre a noviembre de 2018 y fueron becados por diversas entidades de amplio prestigio.

Estas son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom), el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), el Instituto Tecnológico Centroamericano (TEC) de El Salvador, Universidad FUNDEPOS (Costa Rica) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones (MICITT) también de este país centroamericano.

El diplomado consistió en 3 módulos o cursos, impartidos en la capital guatemalteca, y uno en Santiago de Chile.

Innovar, para no rezagarse

Los estudiantes efectuaron una gira de inmersión en Santiago de Chile y su ecosistema, I+D, (innovación y desarrollo).

En la cual pudieron comprender cómo interactúan los actores de este ecosistema tecnológico.

En esa semana, realizaron diversas actividades académicas, así como también visitas a empresas tecnológicas, oficinas de transferencia tecnológica y aceleradoras de negocios y startups.

El Diplomado desarrolla habilidades en una masa crítica de personas relacionadas a la formación en innovación y emprendimiento, ejecutivos de organismos intermediarios, como aceleradoras de negocios, redes de inversionistas ángeles y otros interesados de Centroamérica.

El objetivo es que los profesionales formados, transmitan sus conocimientos a otros formadores.

Con ello, se puede activar el ecosistema de emprendimiento e innovación en sus respectivos países, sobre todo en los sectores público y académico.

En el acto de graduación de este selecto grupo de profesionales, participará Adrian Magendzo, especialista senior de competitividad, tecnología e innovación del BID.

Magendzo, asegura que, “muchas naciones no piensan en innovar porque no tienen tecnología, pero todos los países tienen que estar innovando para mantener su competitividad y no rezagarse”.

Así que, asegura el experto, “los países tienen que preocuparse por la innovación, sin importar su nivel de desarrollo económico”.

