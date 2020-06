El calor en el Gran Cañón podría derretir tus zapatos

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos advirtió a los visitantes del Gran Cañón que el calor extremo podría representar un peligro inusual: zapatos derretidos.

En un tuit el lunes, el NPS del Gran Cañón explicó cómo el calor excesivo puede hacer que el pegamento que sostiene las botas de montaña se derrita, haciendo que el zapato se caiga. Esta advertencia se suma a las preocupaciones adicionales sobre el calor extremo en el oeste del país.

Se pronosticaba que las temperaturas en el Gran Cañón alcanzaran por encima de los 44 grados Celsius el miércoles. El calor se hace más intenso a menor elevación.

Grand Canyon is an unforgiving environment. The heat inside the canyon can cause shoes to come apart, and heavy hiking boots can trap sweat and lead to painful blisters. Before setting off on a hike, understand the limitations of yourself and your gear. https://t.co/PLebJv4uTz pic.twitter.com/fvB4DgHcl2

— Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) June 22, 2020