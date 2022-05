El cambio climático es una alerta para Guatemala

La importancia de estudiar el cambio climático en Guatemala es la de obtener la información necesaria para accionar de forma oportuna medidas, que ya sean de mitigación o adaptación serán claves para la prevención de desastres y el desarrollo del país.

Las medidas de mitigación pueden ser muy complicadas no por la meta a lograr sino que no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, por lo tanto la reducción si bien es importante para el ambiente no representa un porcentaje significativo para revertir este fenómeno.

Las medidas de adaptación se presentan como el camino más viable para nuestro país; se debe planificar con base a posibles rutas o escenarios que el clima puede llegar a tomar para adaptarnos a esas nuevas condiciones climáticas; sin embargo, es importante generar un balance entre ciudad y naturaleza.

A esto se suman también otros aspectos como el tema de los fenómenos que impactan un país en ciertas regiones como el del Niño y la Niña.

Para evaluar las causas y consecuencias del clima variable, es fundamental reconocer que el sistema climático está regulado por la interacción de seis procesos principales: los de la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos, las áreas terrestres cubiertas de hielo, los que se suceden en la Biosfera y desde luego, con los de la actividad humana