El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial de los medianos de la AMB y el CMB, firmó el miércoles un acuerdo récord de US$365 millones con la plataforma de transmisión DAZN.

Álvarez se compromete en el acuerdo a disputar 11 combates en los próximos cinco años, incluidos el que realizará contra el británico Rocky Fielding el 15 de diciembre en Nueva York.

DAZN es un servicio de transmisión por secuencias especializado en deportes, especialmente en deportes de combate, con una suscripción mensual de USR9.99 en Estados Unidos y que se ha visto beneficiado por el abandono de HBO de las transmisiones de boxeo.

‘Canelo’ Álvarez, de 28 años, eclipsa con este contrato al jugador de béisbol Giancarlo Stanton, quien en 2014 firmó el acuerdo más alto en la historia para un deportista al inscribirse en los Marlins de Miami por US$325 millones por 13 años.

“Canelo es ahora el deportista mejor pagado del mundo; es un gran motivo de orgullo”, dijo a la cadena de televisión ESPN su promotor, el excampeón de boxeo Oscar de la Hoya.

