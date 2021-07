El ciclista alemán Simon Geschke, el más reciente atleta en dar positivo por covid-19

El ciclista alemán Simon Geschke es el último atleta en dar positivo por covid-19 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Según la Confedarion Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB), Geschke dio positivo en un hotel fuera de la Villa Olímpica y no participará en la carrera del equipo el sábado.

“Es realmente difícil ser eliminado de la carrera tan poco antes de la competencia”, dijo Geschke en un comunicado. “He cumplido con todas las reglas de higiene según mi leal saber y entender. Me siento bien físicamente, pero emocionalmente es un día muy negro para mí. Todo lo que puedo hacer ahora es desearles a los muchachos una carrera muy fuerte mañana”.

More then disappointed to miss the Olympics tomorrow but also glad everyone else tested negative. It’s a dark day in my career, but i will be back soon later this year hopefully. https://t.co/cUCusFltBU

— Simon Geschke (@simongeschke) July 23, 2021