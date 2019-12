El consejo que debes seguir de la persona más joven en conocer todos los países del mundo

Lexie Alford es todo menos un lugar común, aunque sea un lugar común decir que un sueño es conocer todos los países del mundo. Ella no solo logró ese sueño que contadas personas pueden realizar, sino que lo hizo antes que nadie: es la persona más joven en visitar cada uno de los 196 países soberanos según la ONU.

Tiene 21 años.

El sueño se formó más o menos cuando tenía 12 años y vio, en Australia, lo que significaba ser un viajero, la emoción desbordante de conocer el mundo y vivir el presente sin reparos. Acompañaba a su madre en viajes de negocios —la mamá creó una agencia de viajes muy joven— y disfrutaba de su familia travel junkie. Los primeros países que Lexie visitó fueron Chile y Argentina y la lista empezó a crecer. En su California natal comenzó a trabajar —pintando casas en las construcciones de su padre y vendiendo limonadas primero, y luego formándose como agente de viajes— para ahorrar por lo que parecía una meta imposible.

El sueño se empezó a realizar a los 18 años cuando hizo la cuenta de cuántos países conocía y descubrió que los 72 lugares marcados en el mapa le daban una ventaja considerable. Luego googleó “qué edad tiene la persona más joven en viajar a cada país” y allí una explosión de entusiasmo y motivación invadió su vida: en ese momento el récord Guinness lo ostentaba James Asquith, de 24 años y el objetivo, aunque difícil, estaba al alcance de su voluntad decidida.

El sueño se cumplió a los 21 años y 177 días de edad, el 31 de mayo de 2019, cuando pisó suelo norcoreano. Allí empezó a consolidar la engorrosa documentación que había acumulado por años para que Guinness el récord: alrededor de 7.000 documentos de pasaportes y visas, fotos, videos registros de boletos aéreos y testimonios de amigos y conocidos de cada uno de las visitas.

El sueño se hizo oficial el 4 de octubre de 2019, cuando volvió a Mozambique (Guinness no le validó la visita de 2018 debido a que entró al país en el auto de un amigo en vez de en un transporte público). Conoció 196 países. Y lo hizo, en su mayoría, sola.

No todos pudo conocerlos como quería: de Corea del Norte y Siria, por ejemplo, solo pudo ver sitios limitados debido a las restricciones para turistas estadounidenses. Pudo visitarlos gracias a tecnicismos: en Corea del Norte solo pudo entrar al área de seguridad conjunta de la zona desmilitarizada en la frontera con Corea del Sur y en Siria estuvo en Altos del Golán (un territorio disputado con Israel). Ambos lugares fueron validados por el Guinness World Records. Además de Corea del Norte y Siria, tuvo que solicitar varias veces la visa en Venezuela, Pakistán y Turkmenistán, por ejemplo.

No a todos los países dice que volvería en el futuro próximo: Malí, por ejemplo, dice que es un lugar difícil para una mujer que viaja sola, debido a la inestabilidad.

No quiere romper el récord de la persona más joven en visitar dos veces todos los países del mundo, pero algo tiene por seguro: seguirá viajando el resto de su vida.

“Soy la primera en decir que solo pude ver apenas la superficie de todo lo que hay que explorar en el mundo. Me gusta que uno pueda ir a un lugar nuevo cada día por el resto de su vida y que no se acaben los sitios por conocer”, le dijo a CNN en Español.

“Siento que he tenido una visión general de todo el mundo, y tengo una lista muy específica de regiones y países a los que quiero ir y conocer profundamente”.

El mejor lugar de Latinoamérica

Una de las mayores lecciones después de 196 países es que el tigre no es como lo pintan. Muy pronto en su vida Lexie Alford se dio cuenta que los países que cargan con estigmas o mala fama son los que quizá más vale la pena visitar, no solo por descubrir la otra cara de esos lugares, sino por confirmar de primera mano que sus habitantes viven vidas que van más allá de esa parte de la realidad que muestran las noticias.

Así lo pudo reiterar con Venezuela, que fue para ella su mejor visita en Latinoamérica.

“Diría que el lugar que más tocó mi corazón fue Venezuela. Ha habido tanto conflicto y representación negativa del país en los últimos años que estaba muy asustada de ir, pero cuando llegué quedé asombrada por la hospitalidad y amabilidad de los venezolanos que conocí. Además, no me habían hablado de la belleza natural”, dijo a CNN en Español.

“Tuve la oportunidad de ir a la base de Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo. Y teníamos el lugar para nosotros solos. Así que esa fue probablemente una de las mejores experiencias que tuve en Suramérica”.

Lexie dice que Venezuela y Bolivia —al igual que países como Pakistán— tienen mucho potencial para el turismo, pero que aún son desconocidos por los viajeros, sesgados por las noticias que solo muestran una porción de la realidad.

La gente más amable del mundo

Para Lexie, los países menos esperados son los que suelen tener la gente más amable del planeta.

“Algunos de los países que tienen menos apoyo y recursos son los que albergan las personas más amables”, dice Lexie, quien tiene un collar con el mapa de África. Ese continente es, confiesa, el que le dejó las lecciones más importantes para su vida.

“Países como la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Gabón, Guinea Ecuatorial… son muchos lugares (en África) en los que no esperé encontrar hospitalidad, especialmente hacia los viajeros, y me sorprendí mucho por la amabilidad que puedes encontrar incluso en sitios en los que no hablan inglés”.

Son lugares que escapan de los problemas del turismo desbordado, lugares que vale la pena explorar.

Consejos para mujeres que viajan solas

Lexie Alford se ha convertido en un referente para los jóvenes —particularmente las mujeres— en todo el mundo. Su hazaña sirve de motivación para muchos a descubrir el mundo y a que las mujeres lo puedan sin acompañantes y sin temor.

Su mensaje para las mujeres es que el mundo es accesibles para que viajen, y que pueden hacerlo solas.

No es algo menor, si se tiene en cuenta las desafortunadas noticias de mujeres que viajaban solas y fueron víctimas de abusos o asesinatos en diferentes lugares del mundo. Lexie, que en ningún momento durante sus visitas por Latinoamérica vivió una experiencia atemorizante, sabe que los riesgos existen y que la clave está en una buena planeación, en contactar a personas de confianza y en tomar medidas sencillas para evitar inconvenientes.

“Me encanta decirles a las mujeres cómo viajar de forma segura. Mi mensaje para mujeres jóvenes es que el mundo es accesible para nosotras; nunca ha habido un mejor momento para ver el mundo por nosotras, porque incluso en el último año hubo más mujeres viajeras solas que hombres viajeros solos”, dijo. “Quiero motivar a las personas e inspirarlas a través de mis historias para que vayan y experimenten qué significa estar sola en un lugar extraño y enseñar algunas de las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de mis viajes”.

Y para aquellas mujeres que se lancen en una aventura así, tiene dos consejos concretos: evitar salir solas en la noche y evitar embriagarse o intoxicarse a menos de que estén con un grupo de confianza.

“Si sigues esas dos reglas sencillas, garantizo que tendrás una buena experiencia y no tendrás de qué preocuparte”.

Y uno de sus principales consejos para viajeros es usar páginas como Skyscanner para planear conexiones, itinerarios y calcular la ruta más “verde”, la que emita menos CO2.

¿Qué sigue?

Lexie Alford acaba de lanzar su canal de YouTube con videos de sus aprendizajes alrededor del mundo, y va a ofrecer en su sitio web cursos de cómo viajar de forma barata, efectiva y segura, en especial para mujeres. Además, planeará liderará viajes en grupo —su primer destino en 2020 está entre México o Colombia—, quiere dar más conferencias (puedes ver su charla Ted aquí) y conducir programas de TV.

Planea viajar por el resto de su vida y sabe que hacerlo no significa tachar nombres de una lista: para ella los países no son “líneas en un mapa” sino un “tapiz interconectado” que fluye entre regiones que “se influencian con diferentes culturas, paisajes y religiones”.

Lexie Alford ya pudo conocer todo el mundo, ahora es momento que todo el mundo pueda conocerla a ella.

Así, ver a mujeres solas viajando alrededor del mundo de forma segura será un lugar común.

