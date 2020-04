El coronavirus interrumpió el récord de Jeff Reitz, el hombre que visitó Disney casi 3,000 veces seguidas

Existe gente que sueña con ir a Disneylandia, y cuando lo logran, desearían poder ir todos los días de su vida. Jeff Reitz es uno de muy pocos que ha logrado asistir a los parques temáticos diario desde 2011.

Reitz es un hombre originario de Huntington Beach, California. A sus 47 años es un veterano de la Fuerza Aérea y que logró ir a el parque ubicado en Anaheim 2,995 veces hasta el 14 de marzo, día en que los parques cerraron sus puertas en un intento por prevenir los contagios de coronavirus en el estado.

El veterano explicó que a pesar de que se siente decepcionado de que la cuenta se hubiera interrumpido antes de llegar a las 3,000 visitas, ya no puede esperar por el momento en el que las puertas se vuelvan a abrir en la casa de Mickey Mouse.

“Todavía estoy ansioso por volver y divertirme más, pero ya se acabó el conteo que estaba haciendo”, dijo Reitz al medio OC Register.

Jeff Reitz no reanudará sus visitas (Foto: AFP/Disney/Joshua SUDOCK)

Sin embargo, Reitz aclaró que no resumirá la cuenta, ya que la racha se rompió y no hay forma de encontrar una “laguna” al calendario, ya que este no para.

“Podrías decir que vendré mientras el parque esté abierto, pero esa no es la forma en que he mirado. Desde el principio, siempre lo he visto como días consecutivos. El parque cerrará, pero el calendario no. Mucha gente me ha preguntado si hay forma en la que pueda continuar, pero no. Este es mi último día”, explicó a la publicación.

El hombre de 47 años además de que no continuará con la racha, tampoco planea reiniciarla desde cero, y de hecho tampoco sabe si regresará el día que el parque de diversiones vuelva a abrir. Esto hace que tenga sentimientos encontrados alrededor de toda la situación.

“En el lado negativo, no pude elegir el final. Pero en el lado positivo, no tuve que elegir el final”, añadió Reitz, quien consideraba el ir a Disneyland como un trabajo de medio tiempo.

Jeff Reitz admitió que fue un final semiamargo para sus visitas (Foto: [email protected]_)

Reitz trabaja de tiempo completo como administrador de atención primaria en la Administración de Veteranos en Long Beach y, directamente después de un días de trabajo, se dirigía al parque a pasar el tiempo, todo gracias a la ayuda de un pase anual.

Han habido varios pro y contras de la racha que ha tratado de mantener. Una de las ventajas era que muchas veces llegaba a gastar hasta 20,000 pasos en un día, y confesó que llegó a funcionar para mantenerse en forma.

“Escucho la música, te diviertes en los paseos y la gente te sonríe. Esa es una de las razones por las que aún lo hago: esa sonrisa ayuda a refrescarte”, declaró Reitz a la Universidad Estatal de California su periódico estudiantil, en 2017.

Sin embargo, no a todos les puede fascinar el “lugar más feliz de la tierra”, ya que le ha costado algunas relaciones.

En su último día, Reitz logró conocer a la presidenta de Disneyland Resort, Rebecca Campbell (Foto: [email protected] disney366_)

“A algunas personas les ha gustado, mientras que otras han pensado que esto que hago se ha pasado de la línea”, confesó el veterano.

La racha comenzó el 31 de diciembre de 2011 y se convirtió en una rutina ya sea que hubiera sol o lluvia, pues se convirtió en algo muy “natural” para Reitz.

“En promedio venía de tres a cinco horas al día. Siempre me iba cuando era hora del show de los fuegos artificiales”, describió.

Y, aunque consideró renunciar varias veces, decidió seguir con las visitas, ya que él mismo presenció cómo creció el lugar, desde diferentes juegos, eventos de temporadas, hasta estrenos de secciones completas. Una pandemia global se tuvo que desatar para que Reitz se viera obligado a renunciar al parque.

Por lo pronto, el hombre espera poder establecer un récord en el libro Guiness, pues no sabe de nadie que se haya siquiera acercado a esa racha, ya que la mayoría pararon tras uno o dos años.

Reitz pasó su día 2,995 abrazando a los personajes que se encontró, y con los amigos que hizo durante sus visitas de un poco más de ocho años.