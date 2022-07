El danés Jonas Vingegaard gana su primer título del Tour de Francia

El ciclista danés Jonas Vingegaard ganó este domingo su primer título del Tour de Francia en los famosos Campos Elíseos.

El ciclista del equipo Jumbo-Visma, de 25 años, se impuso al esloveno Tadej Pogacar, dos veces campeón, por tres minutos y 34 segundos. El año pasado, Vingegaard terminó segundo tras Pogacar.

💛 After an incredible battle for the title, Jonas Vingegaard took the Yellow Jersey on the #TDF2022

💛 Après une somptueuse bataille pour le sacre, Jonas Vingegaard a pris le @MaillotJauneLCL du #TDF2022 ! pic.twitter.com/jrISHkZDiJ

— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022