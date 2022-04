El duro pronóstico del FMI para la economía global por la guerra en Ucrania

Las nubes negras también se van acumulando sobre China. El FMI ahora espera que el país registre un crecimiento del 4,4% en 2022, muy por debajo del objetivo oficial de Beijing de alrededor del 5,5%. La segunda economía más grande del mundo ahora además sufre confinamientos para detener la propagación del covid-19, las consecuencias de la guerra en Ucrania y los problemas en su sector inmobiliario.

Aunque el informe destaca que «las perspectivas económicas mundiales han empeorado significativamente» desde el comienzo del año, no anticipa una recesión, la cual el FMI suele mencionar cuando el crecimiento cae al 2,5% o menos.

Pero la organización también observa incertidumbre «mucho más allá del rango normal» en torno a sus proyecciones, debido a la naturaleza sin precedentes del impacto. Y los riesgos de una desaceleración aún mayor, combinados con una inflación persistentemente alta, están aumentando.

Goldman Sachs calculó esta semana la probabilidad de una recesión en EE.UU. en un 15 % durante los próximos 12 meses y en un 35 % para los próximos 24 meses. El banco de inversión japonés Nomura dijo este lunes que aumentan las posibilidades de que China caiga en recesión esta primavera.

Mucho podría depender del próximo movimiento del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Si los suministros de gas natural ruso a Alemania se suspendieran repentinamente, la economía más grande de Europa perdería una sorprendente producción económica de US$ 238.000 millones en los próximos dos años, dijeron los principales pronosticadores del país.

Europa también podría ir más allá al sancionar la energía rusa. El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, dijo este martes que se trabajaba en un embargo sobre el petróleo ruso a nivel de la Unión Europea. Y agregó que el presidente Emmanuel Macron quiere tal medida.

«La razón por la que no estamos allí todavía no es porque Francia no lo desee», dijo Le Maire a radio Europe 1. «Es porque todavía hay ciertos socios europeos que dudan», señaló.

*Con información de CNN