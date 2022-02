«El enemigo me marcó como el objetivo número 1», asegura el Presidente de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que cree que los grupos de sabotaje rusos han entrado en la capital de Ucrania, Kiev.

En una declaración en video este jueves por la noche, Zelensky dijo: «Según nuestra información, el enemigo me marcó como el objetivo n.º 1, mi familia, como el objetivo n.º 2. Quieren destruir políticamente a Ucrania destruyendo al jefe de Estado. Tenemos información de que los grupos de sabotaje enemigos han entrado en Kyiv».

Añadió: «Me quedo en el barrio del gobierno junto con otros».

Cifras de las primeras bajas

Zelensky dijo que, según las cifras preliminares, 137 soldados ucranianos han perdido la vida desde que comenzó la invasión rusa a primera hora del jueves, y otros 316 soldados resultaron heridos.

En un mensaje grabado publicado en su cuenta de Facebook, Zelensky dijo que otros estados «temían» apoyar la adhesión de Ucrania a la OTAN.

En un tono sombrío y con un semblante cansado, Zelensky continuó: «¿Quién está listo para garantizar la adhesión de Ucrania a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo».

«Pregunté a los socios del estado si están con nosotros. Están con nosotros, pero no están listos para dejarnos entrar en alianza con ellos», dijo.

«Sin importar cuántas conversaciones tuve con líderes extranjeros, escuché algunas cosas. Lo primero es que tenemos su apoyo. Estoy aggradecido con cada estado que nos apoye concretamente, no solo con palabras. Pero hay un segundo mensaje: estamos solos en la defensa de nuestro estado. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? Honestamente, no lo veo».

«Hoy pregunté a los 27 líderes de Europa si Ucrania será admitido a la OTAN, pregunté directamente. Todos tienen miedo, no contestan. Y nosotros no tenemos miedo, no tememos a nada», dijo Zelensky.

Movilización militar

El mandatario ordenó una movilización militar general. Zelensky dijo que «con el fin de garantizar la defensa del Estado, mantener la preparación para el combate y la movilización de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y otras formaciones militares», se ordena una movilización general, incluyendo en la capital Kyiv y todas las ciudades principales de Ucrania.

«La movilización se llevará a cabo en un plazo de 90 días de la entrada en vigor del presente decreto», decía el anuncio.

La movilización también instruyó «al Servicio de Ucrania a tomar medidas de contrainteligencia durante la movilización general».

El decreto también ordenó el «alistamiento de reclutas, reservistas para el servicio militar, su entrega a las unidades militares e instituciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania» y otros servicios de seguridad estatales.

Al mismo tiempo Ucrania prohibió a todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años salir del país según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras.

El comunicado dice que tras la introducción de la ley marcial en Ucrania se impuso una restricción temporal. «En particular, se prohíbe a los hombres de 18 a 60 años, ciudadanos de Ucrania, salir de las fronteras del país».

«Esta normativa permanecerá en vigor durante el período del régimen legal de la ley marcial. Pedimos a los ciudadanos que tengan en consideración esta información», dice el comunicado.

