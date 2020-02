El enojo de Messi podría dejar afuera al director deportivo del Barcelona

La casi inédita reacción de Messi contra el director deportivo del Barcelona, Eric Abidal, podría dejar afuera a éste del club, según algunos medios.

Ayer, en un mensaje por Instagram, Messi recriminó a Abidal sus declaraciones contra los jugadores por la marcha de Ernesto Valverde del club.

«Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como ex jugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión», aseguró Abidal.

Y Messi le contestó: «sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien».

Por lo que este miércoles, según confirmaron medios, el presidente del club, Josep María Bartomeu, adelantó su regreso a Barcelona y citó al francés a una reunión.

💥 ABIDAL ATACA A LOS JUGADORES: "Con Valverde muchos no trabajaban" #JUGONES pic.twitter.com/2seWEosJRG — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

Sin embargo, Bartomeu respaldó a Abidal por su gestión en la salida de Valverde y la contratación de Setién.