El equipo de rescate de México se une a las labores de búsqueda tras el derrumbe del edificio en Miami

El equipo de rescate de México -los Topos Azteca- llegó a Florida para unirse a los esfuerzos internacionales tras el colapso parcial de un edificio residencial en Miami, confirmó el grupo a CNN.

Héctor Méndez, alias «Topo Mayor», jefe del grupo, dijo a CNN el lunes que han obtenido el permiso de las autoridades locales para unirse a los esfuerzos de rescate, añadiendo, «tenemos que esperar un par de horas para entrar».

«He estado en esto desde el terremoto en México, y he estado en todo el mundo; cuando ya has visto la muerte, has tenido la oportunidad de rescatar a alguien, cuando sucede algo grave como esto, ese instinto dentro de ti se despierta para la preservación de la raza humana», dijo Méndez.

«Entonces sabes que tu misión en la vida es venir a ayudar a tus hermanos que piden auxilio. La vida es corta, pero tiene sus roles. Y como voluntarios, ese es el rol que desempeñamos; es parte de nuestra misión en la vida», añadió Méndez.

Según Méndez, unos diez rescatistas de Topos Azteca se sumarán a las tareas de rescate. Los rescatistas provienen de México, Guatemala y Estados Unidos.

Méndez, que también trabajó como voluntario en las labores de rescate del 11-S y del huracán Katrina, añadió: «Conozco la forma de trabajar de EE.UU., hay que ser paciente y respetuoso, hay que esperar tu turno porque vienes de otro país, nos dieron permiso, ahora estamos esperando nuestro turno.»

El jueves pasado, un equipo de rescate compuesto por unos siete voluntarios internacionales de Cadena, un grupo de rescate judío sin ánimo de lucro con sede en Miami y con varias oficinas en toda América Latina, llegó a Florida para unirse a las tareas de rescate, según su página web. Israel también desplegó un equipo de rescate para ayudar en las tareas de rescate y recuperación en Florida.

