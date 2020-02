El exabrupto de Nick Kyrgios contra el público tras su abandono en el ATP Acapulco

Era el campeón defensor del certamen, lo que suponía que iba a recibir el apoyo del público, pero todo terminó de la peor manera. Nick Kyrgios protagonizó un nuevo escándalo en su carrera y esta vez fue en el ATP de Acapulco, torneo del que se despidió de la peor forma posible: abandonó por lesión, recibió el abucheo del público y tuvo un exabrupto en la conferencia de prensa.

Kyrgios acusó a los espectadores de torneo mexicano de tenis de “irrespetuosos” tras ser abucheado por abandonar su partido ante el francés Ugo Humbert debido a una lesión en su muñeca izquierda que le permitió jugar solamente 32 minutos.

El australiano de 24 años había deleitado a los aficionados con demostraciones maestras de tenis en su camino al título de Acapulco el año pasado, pero el martes la historia fue diferente, ya que se vio obligado a abandonar el duelo de primera ronda tras perder el primer set por 6-3. Al decir adiós, los fanáticos comenzaron a silbar y a gritar para reprobar su decisión. Esto hizo que el jugador exprese su enojo en la rueda de prensa.

“No me importa una mierda. Realmente, no me importa una mierda. No estoy sano. He intentado venir, he atendido a toda la prensa y he intentado jugar para darle a los aficionados algo de tenis y esto es muy irrespetuoso. Por ello, no me importa una mierda”, disparó Kyrgios ante los micrófonos.

Kyrgios era el defensor de título en el torneo mexicano pero abandonó por lesión en primera ronda (AFP)

Al ser consultado sobre el grado de su lesión, el actual número 23 del ranking ATP comentó que arrastra el problema desde el Australian Open: “Llevo un par de semanas lidiando con una lesión en la muñeca.

La semana pasada ya no pude competir en Delray Beach. Vine aquí e intenté jugar pero obviamente, mi muñeca no está lista para jugar. Sentía dolor en cada revés. Es una pena después de todos los recuerdos que tenía aquí del año pasado. Es duro para mí tener que venir aquí y retirarme.”

La salida del tenista australiano elimina la posibilidad de un enfrentamiento con Rafael Nadal, que avanzó en la primera fase en el Abierto Mexicano tras vencer por 6-3 y 6-2 a su compatriota Pablo Andújar. Sin Kyrgios para defender el título, otro favorito es Alexander Zverev, quien pasó a la siguiente ronda tras doblegar a Jason Jung por 7-6 y 6-1.