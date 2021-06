El expolicía Derek Chauvin será sentenciado por el homicidio de George Floyd

Derek Chauvin, el exagente de policía condenado por el homicidio de George Floyd en una calle de Minneapolis el año pasado, será sentenciado este viernes a una estadía en prisión potencialmente prolongada.

Chauvin, de 45 años, fue declarado culpable en abril por cargos de homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental por su papel en la muerte de Floyd.

Los fiscales del estado de Minnesota solicitaron una sentencia de prisión de 30 años, diciendo que «daría cuenta del profundo impacto de la conducta del acusado en la víctima, la familia de la víctima y la comunidad», según un memorando de sentencia.

El abogado defensor de Derek Chauvin, Eric Nelson, argumentó que el expolicía debería recibir libertad condicional y tiempo cumplido, o al menos una sentencia menos de lo que guía la ley.

«El Sr. Chauvin pide a la Corte que mire más allá de sus conclusiones, a sus antecedentes, su falta de antecedentes penales, su posibilidad de libertad condicional, a los hechos inusuales de este caso y a que sea producto de un sistema ‘roto’», escribió Nelson en una presentación.

El veredicto de culpabilidad de los tres cargos contra Chauvin se produjo casi un año después de que se arrodillara impasible sobre el cuello y la espalda de Floyd, esposado y tendido boca abajo en la calle, durante 9 minutos y 29 segundos. Debajo de las rodillas del policía, el hombre negro de 46 años jadeó en busca de aire, exclamó repetidamente «No puedo respirar» y finalmente se quedó en silencio mientras un grupo de espectadores horrorizados miraba.

Los momentos finales de Floyd, capturados en imágenes abrasadoras de un teléfono celular por una joven de 17 años, ilustraron con imágenes claras lo que los estadounidenses negros han dicho durante mucho tiempo sobre cómo el sistema de justicia penal trata a los negros. La muerte de Floyd desató protestas masivas en todo el mundo, así como incidentes de saqueos y disturbios.

Su abogado también ha presentado una moción para un nuevo juicio.

Otros tres agentes que estaban en la escena durante el arresto fatal de Floyd –Tou Thao, Thomas Lane y Alexander Kueng– se han declarado inocentes de los cargos de complicidad. Su juicio está programado para marzo de 2022.

Cómo se dictará la sentencia

La sentencia se llevará a cabo a la 1:30 pm CT en el Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis, Minnesota. El juez Peter Cahill, que supervisó el juicio, también decidirá la sentencia.

A los miembros de la familia de Floyd se les permitirá entregar declaraciones sobre el impacto a las víctimas, y Derek Chauvin tendrá la oportunidad de hablar antes de ser sentenciado.

Desde su veredicto de culpabilidad, Chauvin ha estado detenido en la Instalación Correccional de Minnesota-Oak Park Heights, en las afueras de Minneapolis, y fue puesto en una unidad de vivienda separada por su propia seguridad, dijo un portavoz de la prisión. El Departamento de Correcciones de Minnesota decidirá dónde cumplirá su condena Chauvin después de recibir la orden de sentencia de Cahill, dijo a CNN la portavoz Sarah Fitzgerald.

Legalmente, Chauvin podría enfrentar hasta 40 años de prisión por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, hasta 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y hasta 10 años por homicidio accidental. El cargo de homicidio no intencional en la comisión de delito grave dijo que Chauvin agredió a Floyd con la rodilla, lo que causó involuntariamente la muerte de Floyd. El cargo de homicidio no intencional con desprecio por la vida dijo que Chauvin actuó con una «mente depravada», y el cargo de homicidio accidental dijo que su «negligencia culpable» causó la muerte de Floyd.

Chauvin no tiene antecedentes penales, por lo que las pautas de sentencia de Minnesota recomiendan aproximadamente 12 años y medio de prisión por cada cargo de homicidio y aproximadamente cuatro años por el cargo de homicidio accidental.

Las sentencias por los cargos probablemente se cumplirán al mismo tiempo, en lugar de consecutivamente, según las pautas de sentencia. Eso significa que la sentencia por homicidio no intencional en la comisión de delito grave será de primordial importancia.

En este caso, los fiscales estatales pidieron una sentencia más severa que la que brindan las recomendaciones, citando cinco factores agravantes que dijeron que aplicaban. El juez Peter Cahill ha dictaminado que cuatro de los cinco factores fueron probados más allá de toda duda razonable: (1) Chauvin abusó de una posición de confianza y autoridad, (2) trató a Floyd con especial crueldad, (3) menores de edad estuvieron presentes durante la ofensa, y (4) Chauvin cometió el crimen como grupo con la participación activa de al menos otras tres personas.

Los hallazgos le permiten al juez sentenciar a Chauvin más allá de lo que recomiendan las pautas.

Durante aproximadamente tres semanas de testimonio en la corte, los fiscales de Minnesota dijeron repetidamente a los miembros del jurado que «creyeran lo que veían» y confiaran en el video de Floyd.

«Este caso es exactamente lo que pensaste cuando lo viste por primera vez, cuando viste ese video. Es exactamente eso. Puedes creer lo que ves», dijo el fiscal Steve Schleicher en sus alegatos finales. «Esto no fue orden público. Esto fue homicidio».

La defensa llamó a siete testigos, pero no al propio Chauvin, ya que invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no testificar. Nelson argumentó que el uso de la fuerza por parte de Chauvin fue razonable, que fue distraído por transeúntes hostiles y que Floyd murió por otras causas.

Chauvin también enfrenta otros problemas legales. Un jurado investigador federal acusó a los cuatro expolicías en relación con la muerte de Floyd, alegando que violaron sus derechos constitucionales, según documentos judiciales presentados en un tribunal federal en Minnesota. Deben ser procesados por los cargos en septiembre, según un expediente judicial.

Derek Chauvin también fue acusado en una acusación separada relacionada con un incidente en el que presuntamente usó fuerza irrazonable contra un joven de 14 años de Minneapolis en septiembre de 2017, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. También se espera que sea procesado en ese caso en septiembre, según documentos judiciales.

*Con información de CNÑ