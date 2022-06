El fiscal general de Texas dice que el aborto ahora es ilegal en el estado

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su declaración sobre la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe vs. Wade, anunció el cierre estatal de las oficinas de su agencia el viernes “en honor a los casi 70 millones de bebés no nacidos asesinados en el útero desde 1973”, según un comunicado de la fiscalía.

“Roe vs. Wade y su caso sucesor, Planned Parenthood v. Casey, no tienen ninguna base en la Constitución de Estados Unidos”, dijo Paxton. “Sin embargo, durante medio siglo, los estadounidenses han tenido que vivir bajo estos dictados ilegítimos, ilegales e inconstitucionales de una Corte Suprema partidista y obstinada. No más. Hoy, la cuestión del aborto vuelve a los estados. Y en Texas, esa pregunta ya ha sido respondida: aquí el aborto es ilegal. Espero defender las leyes provida de Texas y las vidas de todos los niños por nacer en el futuro”.

“Además”, agregó Paxton, “no podemos olvidar la violencia extraordinaria que Roe y Casey desencadenaron en nuestra nación. Debido a esas decisiones, casi 70 millones de bebés han muerto en el útero. Y así, hoy al mediodía, cierro todas mis oficinas en memoria de estos bebés. Nuestros corazones y oraciones están con todos ellos. Nunca más debería suceder algo así en Estados Unidos”.

26 estados van a prohibir o restringir el aborto en Estados Unidos

Alejandra Soto, directora de Latino Communitactions para Planned Parenthood Federation of America, aseguró, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revertir la sentencia sobre el derecho al aborto, que los políticos están quitando el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.