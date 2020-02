El increíble fenómeno de los «cinco soles» que sorprendió a China

Fue un amanecer muy particular el que presenciaron los habitantes de la región china de Mongolia Interior el pasado 14 de febrero: había cinco soles en el cielo.

El fenómeno óptico, que se llama parhelio, se debe al reflejo de la luz solar en las nubes cargadas con cristales de hielo. Suele durar unos minutos y ocurre cuando el astro está bajo y las nubes actúan como pequeños prismas.

Según se puede ver en videos grabados por lugareños con sus celulares, se pudo ver cinco soles en el cielo, como si fuera una imagen de película de ciencia ficción, aunque uno solo de ellos era auténtico.

