Según se dio a conocer por el ministro de agricultura, Audu Ogbeh, los más adinerados de Nigeria, se dan el lujo de ordenar pizza vía aérea desde Londres.

Ogbeh indicó que esta forma de los millonarios por darse un lujo, está teniendo un fuerte impacto negativo para el país.

Esto se debe a que cada vez más, los nigerianos optan más por las importaciones de bienes, y afectan a la economía de su propio país.

Así mismo, afirmó que varios ciudadanos ordenan pizzas a Reino Unido y que son llevadas hasta Nigeria en avión.

Tras recorrer, 6 mil kilómetros de viaje, finalmente pueden recoger su orden en el aeropuerto nigeriano.

Además agregó que la aerolínea “British Airways”, es la encargada de transportar el capricho de los nigerianos.

Por su parte, el ministro Ogbeh, sigue sin estar de acuerdo con dicha situación y defiende que se necesitan “medidas urgentes”.

Dear @British_Airways, how come you didn’t tell us you run a pizza delivery service to Nigeria? Is there an app for this? https://t.co/k7Bvk8CoeX

— Amara Nwankpa (@Nwankpa_A) 28 de marzo de 2019