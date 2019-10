El momento entre Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala (video)

En redes sociales se compartió el video en que Cristiano Ronaldo tuvo un inusual momento con Paulo Dybala.

La Juventus subió a la cima de la Serie A con una victoria por 2-1 sobre el previamente invicto Inter de Milán el domingo.

Con la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo celebrando plantando un beso en su compañero de equipo Paulo Dybala después del partido.

El Inter entró en el partido en el San Siro con un récord perfecto en la primera división italiana.

Cristiano kissing Paulo is the cutest thing you'll see all week🥰 pic.twitter.com/1rk1o2gOfW

