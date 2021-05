El mundo envía sus condolencias a México tras el colapso en el metro

Desde Estados Unidos a Argentina, este martes se multiplicaron los mensajes enviados por distintos líderes y gobiernos a México tras el colapso en el metro. A continuación puedes leer algunos de ellos.

La vicepresidenta de Estados Unidos escribió en Twitter un mensaje dirigido a las familias de las víctimas y los heridos.

«Anoche colapsó un paso elevado del metro en la Ciudad de México. Estados Unidos ofrece nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos, y deseamos a los heridos una recuperación rápida y completa», escribió.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

«Canadá está junto al pueblo de la Ciudad de México y pensando en él esta mañana. Nuestros corazones están con los familiares y amigos de las víctimas del trágico colapso del paso elevado. También deseamos una rápida y completa recuperación a los heridos, y los tenemos a todos en nuestros pensamientos», escribió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Twitter.

Canada is standing with – and thinking of – the people of Mexico City this morning. Our hearts go out to the families and friends of the victims of the tragic overpass collapse. We’re also wishing a fast and full recovery to the injured, and we’re keeping you all in our thoughts.

