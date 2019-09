El nuevo trailer de ‘Frozen 2’ está lleno de acción

Libre soy, libre soy. Disney lanzó un nuevo tráiler de la secuela de Frozen el lunes y se ve adecuadamente helado y lleno de aventuras.

Frozen ha sido una de las películas de Disney que más le ha gustado al público en los últimos años.

Y gracias al éxito que tuvo la primera película se vieron obligados a realizar una segunda parte.

La segunda parte de esta historia llegará a las salas de cine en noviembre del presente año, las fechas exactas variarán en algunas naciones. Pero es probable que el estreno sea el 22 de dicho mes.

Esta vez, Anna, la reina Elsa, Kristoff y Olaf se propusieron encontrar el origen de los poderes de Elsa, objetivo que deberán lograr para salvar su reino del mal.

En el camino deben luchar contra una misteriosa tormenta, enormes olas oceánicas, una serie de monstruos y otras fuerzas que amenazan a nuestros personajes favoritos.

Let go of the past. Answer the call. The brand-new trailer for #Frozen2 is here. pic.twitter.com/YA3ZQFths2

— Disney (@Disney) September 23, 2019