Papa dice que quien ataca a judíos, gitanos y homosexuales le recuerdan a Hitler

El Papa Francisco ha condenado un aparente resurgimiento del nazismo al golpear a los políticos que se enfurecen contra «judíos, gitanos y personas de orientación homosexual».

Durante una amplia discusión en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa Francisco denunció lo que vio como un resurgimiento del nazismo en la era moderna.

“No es casualidad que en estos tiempos, emblemas y acciones típicas del nazismo vuelven a aparecer, que, con sus persecuciones contra los Judios, gitanos y personas de orientación homosexual, representa el modelo negativo por excelencia de la cultura de los residuos y el odio”, dijo en la conferencia internacional sobre derecho penal.

