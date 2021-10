El papa Francisco recibirá a Biden en el Vaticano

Enfocado en los derechos fundamentales de las personas, las acciones por el cambio climático y el enfrentamiento a la pandemia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este mes de octubre a la Ciudad del Vaticano.

La visita de Biden, junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, tiene como objetivo reunirse con el papa Francisco el 29 de octubre. El viaje se enmarca en la reunión del G20, en Escocia.

“Discutirán cómo trabajar juntos en iniciativas basadas en el respeto a la dignidad humana fundamental, incluida la eliminación de la pandemia del COVID-19, la lucha contra el clima y la compasión con los pobres”, indica un comunicado de la Casa Blanca.

Desde Roma, el mandatario viajará a Glasgow, Reino Unido, donde del 1 al 2 de noviembre participará en la Cumbre Mundial de Líderes al inicio de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).

Biden encara un difícil camino de conciliación con la Iglesia Católica, debido a su defensa del aborto

Hace dos años, en octubre de 2019, el sacerdote Robert Morey, de la iglesia católica Saint Anthony en la ciudad Florence, Carolina del Sur, que le había negado la comunión a Biden debido a que “cualquier figura pública que defienda el aborto se pone a sí misma fuera de la enseñanza de la Iglesia”.

Este mismo jueves, el papa Francisco tuvo un encuentro con farmacéuticos en Roma en el que salió a relucir el tema del aborto, del que dijo que “es un asesinato y no es lícito hacerse cómplice”, al tiempo que les advirtió sobre el deber de estar «cerca de las situaciones, especialmente de las mujeres, para no llegar a pensar en la solución del aborto, porque en realidad no es la solución», reportó Vatican News.

Fuente: VOA