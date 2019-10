El papa Francisco tuiteó su apoyo a un equipo de fútbol americano

Los Saints de Nueva Orleans obtuvieron un inesperado apoyo del papa Francisco antes de la victoria del domingo sobre los Jaguars de Jacksonville.

El papa Francisco no es conocido por su amor por el fútbol americano –él es más una persona de fútbol–, pero publicó un tuit que accidentalmente respaldó a los Saints.

“Hoy damos gracias al Señor por nuestros nuevos #Saints. Caminaron con fe y ahora invocamos su intercesión”, tuiteó.

El tuit fue una línea de la homilía que el papa Francisco pronunció el domingo en la canonización de cinco nuevos santos, pero el hashtag agregó el símbolo de la flor de lis de los cascos de los Saints.

Los usuarios de Twitter se apresuraron a señalar el error, pero los fanáticos de los Saints estaban muy entusiasmados.

“Louisiana está SACUDIÉNDOSE en este momento. Este es mi momento de mayor orgullo y ni siquiera me importa si fue un accidente”, respondió un seguidor.

— becca:) (@BeccaDavid2) October 13, 2019