El pequeño Mercurio pasará delante del Sol este lunes

Olvídate de las lunas azules. Un evento todavía más raro es cuando el planeta Mercurio pasa por delante del Sol, y eso ocurrirá este lunes .

Un tránsito de Mercurio, como es conocido, ocurre solo 13 veces en 100 años, según la NASA, y no se volverá a ver desde América del Norte durante otros 30 años, o desde cualquier lugar hasta 2032.

A partir de las 7:35 a.m. ET del lunes (6:35 hora de Guatemala), Mercurio tardará más de cinco horas en pasar delante del Sol, de un lado al otro.

Eso significa que los observadores en la costa este de Estados Unidos podrán verlo todo, pero los espectadores en casi cualquier lugar de América del Norte no se lo perderán, ya que Mercurio seguirá su viaje cuando salga el Sol en la costa oeste.

De hecho, los únicos lugares desde los que no se podrá ver son Australia y la mayor parte de Asia y Alaska, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.



Pero, al igual que durante un eclipse, los espectadores necesitarán un filtro solar, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños oculares permanentes.

Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar, será solo un pequeño punto en el Sol, por lo que la NASA recomienda usar un telescopio con un filtro solar certificado.

¿No tienes ninguna de esas cosas? Intenta acudir a una fiesta de observación en un museo o planetario cerca de ti.

Según la NASA, el sitio web del Observatorio de Dinámica Solar mostrará imágenes “casi en tiempo real” del tránsito, por lo que no podrás perderte este raro evento, sin importar dónde te encuentres.

It's #SunDay! ☀️ On Nov. 11, our star will be the backdrop for a rare celestial event: A Mercury transit! Watch the feed from one of our solar observing satellites ➡️ https://t.co/5OFdcyx4ky pic.twitter.com/g7JJcCC1hC

— NASA Sun & Space (@NASASun) November 10, 2019