El petenero Lester Martínez retiene su título de la Organización Mundial de Boxeo

Por decisión unánime el petenero, Lester Martínez, venció al cubano Raiko Santana y mantiene el cinturón latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El guatemalteco además conserva su invicto en el boxeo profesional. El punteo de los jueces fue de 95-94, 97-92 y 95-94 por la defensa del cinturón Súper Medio Latino de la OMB.

En declaraciones luego del combate, Martínez dijo que pese a que fue derribado por el cubano, se levantó «con más ganas».

«Sabíamos que iba a ser una pelea muy dura. Obviamente un derribo no define la pelea. Me levanté por la gente que me apoya», declaró.

El combate se realizó en México y llevó a Martínez a 10 rounds con una máxima exigencia pues se trataba del rival más fuerte que ha enfrentado hasta ahora, como él mismo confirmó.

El oriundo de Melchor de Mencos ahora tiene 9 nocauts con 10 victorias durante su carrera profesional.