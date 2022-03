El petróleo se dispara por encima de los US$102 por primera vez desde 2014

Los precios del petróleo en Estados Unidos se dispararon un 7% este martes y subieron por encima de los US$102 el barril por primera vez en más de siete años, en medio de la creciente preocupación por la crisis entre Rusia y Ucrania.

Incluso mientras los funcionarios de energía de todo el mundo se acercan a un acuerdo para liberar las reservas de petróleo de emergencia, los precios del petróleo están subiendo fuertemente.

El crudo estadounidense subió un 6% y superó brevemente los US$ 102 por barril por primera vez desde julio de 2014.

El crudo Brent subió alrededor de un 7% hasta los US$ 104,37 dólares, acercándose al máximo intradía establecido la semana pasada de casi US$ 106 el barril. El Brent, la referencia mundial, terminó el lunes por encima de los US$ 100 el barril por primera vez desde 2014.

Mientras que una liberación coordinada de las reservas de petróleo podría ser inminente, el mercado también recibió nuevas señales de que la OPEP y sus aliados no vienen al rescate.

A pesar de las presiones para que aumente la producción, el gabinete de Arabia Saudita reafirmó su compromiso con el acuerdo OPEP+, un pacto que sólo exige un modesto aumento de la producción, según un comunicado de la agencia de noticias estatal saudí de este martes.

La última marcha al alza en el mercado del petróleo no hará más que aumentar los precios en el surtidor de gasolina, que se mueven con retraso respecto al petróleo.

