El petróleo vuelve a subir por encima de los US$100

Los precios del petróleo subieron este jueves por encima de los US$ 100 el barril, debido a nuevas preocupaciones sobre la interrupción del suministro de energía de Rusia por la guerra en Ucrania.

Después de bajar por debajo de los US$ 94 el barril a principios de esta semana, el crudo estadounidense se disparó un 8% a US$ 102,65 el barril en operaciones recientes. El crudo Brent subió un 9% a US$ 107 el barril.

Los líderes de Washington y Wall Street observarán de cerca el rápido repunte de los precios del petróleo, porque el costo elevado de la energía amenaza con exacerbar la inflación y desacelerar la economía.

Los negociantes de energéticos atribuyeron el aumento de este jueves al creciente pesimismo sobre una resolución entre Rusia y Ucrania a corto plazo. “El estado de ánimo se ha oscurecido un poco”, dijo Robert Yawger, vicepresidente de futuros de energía de Mizuho Securities. “Parece que esta va a ser una situación prolongada”, destacó. La reciente caída de los precios del petróleo se debió en parte a las esperanzas de un posible alto el fuego. Cuanto más se prolongue la guerra, mayor será la amenaza para los flujos de petróleo de Rusia. “Dadas las acciones de Putin recientemente, no deberíamos hacernos ilusiones”, dijo Matt Smith, analista principal de petróleo de las Américas en Kpler.