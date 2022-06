El príncipe Luis se roba la atención en la celebración del Jubileo de la reina Isabel II

El príncipe Luis, hijo de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se ha vuelto en uno de los protagonistas de la celebración del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Todo sucede en el balcón del palacio de Buckingham, en el que 18 miembros de familia real británica han saludado a las personas que los esperaban en las calles de Londres, entre ellos, los hijo de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, Jorge, Carlota y Luis, que fueron capturados haciendo cosas de pequeños.

El príncipe Luis, de 4 años, el hijo más pequeño de los duques de Cambridge, se convirtió en el protagonista, desde el paseo del carruaje donde se le vio saludar, bostezar y charlar mientras sus hermanos mantenían la compostura, hasta en el balcón del palacio.

Las imágenes más inéditas del príncipe Luis llegaron en el balcón del palacio, cuando se ha tapado repetidamente los oídos gesticulando mucho mientras sobrevolaban Buckingham los aviones de la Real Fuerza Aérea.

Kate Middleton, se agacha para hablar con él y tranquilizarlo mientras pasaban las aeronaves e incluso su bisabuela, Isabel II, le dirigió algunas palabras entre sonrisas; sin embargo, Luis mantenía los oídos bien tapados, abría mucho la boca, hacia muecas y no tardó en convertirse en el protagonista de las galerías de fotos.

Estas son algunas imágenes:

A delighted Queen joins the royal family on the balcony for the first day of the #PlatinumJubilee celebrations pic.twitter.com/7qWgjy5wvj

— PA Royal Reporters (@PARoyal) June 2, 2022