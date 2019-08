Según se acaba de dar a conocer a través del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, se firmó un acuerdo con Guatemala para el programa de visas H-2A.

Por medio de un comunicado, esta dependencia indica que tal convenio está orientado a los trabajadores agrícolas temporales de Guatemala.

Así mismo, detalla que «el gobierno guatemalteco proporcionará salvaguardas adicionales para los trabajadores temporales al certificar que los reclutadores de mano de obra son examinados y registrados en su gobierno».

Entre otros aspectos, este acuerdo tiene como objetivo «garantizar que los trabajadores guatemaltecos H-2A sean menos susceptibles a los actores criminales y no se les cobren tarifas excesivas».

«El programa de visas de no inmigrante H-2A permite a los empleadores agrícolas estadounidenses contratar trabajadores temporeros de 85 países elegibles después de que el empleador de EE. UU. Demuestre que no hay suficientes, capaces, dispuestos y calificados trabajadores de EE. UU. Disponibles en el momento y lugar de necesidad y la contratación de los trabajadores extranjeros no afectarán negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar. Todos los trabajadores no inmigrantes H-2A son examinados por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado antes de ingresar a los Estados Unidos».