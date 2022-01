El Salvador confirma el primer caso de flurona en un niño de cinco años

El titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, confirmó este jueves 20 de enero, que un niño de cinco años es la primera persona en el país diagnosticada con flurona, como se conoce la combinación de influenza (gripe) y COVID-19.

«El día de ayer, y esto es importante, detectamos la presencia de un caso específicamente del desarrollo de COVID-19 en paralelo de la influencia. Se trata de un niño de cinco años, el cual se detectó con flurona», dijo el funcionario en una entrevista televisiva.

Por otro lado, se refirió a que están llegando al 80% de la cobertura de vacunación, con una dosis y e 73% con ambas dosis «un factor importante es que también tenemos una tercer dosis disponible a los salvadoreños» mencionó.

“La vacunación nos protege del virus, nos ayuda a que la enfermedad no sea de forma grave, pero esto no significa que no nos podemos contagiar” indicó Francisco Alabí.