El “Special One”, un italiano y un diablo rojo, Lopetegui solo llegaría al Clásico

El Real Madrid ya está a punto de perder la paciencia con Julen Lopetegui, quien se ve más afuera del club blanco, mientras pasan los días. Y es que esta semana es clave, pues se podría decidir el sustituto del entrenador español.

Tras la debacle del pasado sábado ante el Levante, la directiva madrileña ya ve cómo cambiar al técnico que mejor hubiera hecho, al aprovechar un Mundial con el conjunto ibérico.

En el conocido programa El Chiringuito, ya barajan nombres. Y no solo suena aquel quien obtuvo una Liga sufrida, y se enfrentó al “mejor Barcelona”, sino otros dos que podrían ocupar la silla blanca.

José Mourinho

Es así, José Mourinho podría regresar a dirigir a una Liga que lo vio luchar a veces, sin mucho éxito. Y es que el portugués cada vez se le acaba el crédito con el Manchester United y sus desplantes, podrían acelerar su salida.

Sin embargo, el luso aún tiene contrato con el Manchester y el Madrid tendría que esperar un poco.

Lo que no se vio del Chelsea Manchester United. El video que Maurizio Sarri NO quiere que veas. El flamante técnico del Chelsea se sacó un MOCO en pleno saludo y luego se lo PEGÓ EN LA ESPALDA a José Mourinho hahahahaa… Con razón explotó. 😂😂pic.twitter.com/YkjQvyy2Lv — Solo Fútbol ⚽️Goles (@DeFutbollMX) 20 de octubre de 2018

El United ocupa ahora la posición 10 de la Premier, a 9 puntos del líder, su compañero de ciudad, el City.

Antonio Conte

Por otra parte, el otro nombre que resuena, es el del exseleccionador italiano y del Chelsea, Antonio Conte. El exmediocampista no tiene actualmente trabajo y casi no se tiene huella de él, pues no usa redes sociales.

Incluso, en Wikipedia apareció hoy como el entrenador de los blancos.

Roberto Martínez

El otro es el seleccionador de los diablos rojos de Bélgica, aquel equipo que se ha vuelto el “ya merito”, pero por lo menos obtuvo el tercer lugar en Rusia.

El también español, solo ha dirigido clubes de media tabla para abajo en la Premier League, en los que solo destacaría el Everton, pero por su historia.

Actualmente Bélgica lidera el Grupo 2 de la Liga de Naciones, en el cual está empatado con Suiza en 6 puntos.

🔔 NOTICIA | Roberto #Martínez podría ser el sustituto de Julen #Lopetegui en caso de una derrota en El Clásico contra el FC Barcelona. pic.twitter.com/bsztvueHHu — Mercado de Fichajes (@fichajes_web) 21 de octubre de 2018

Santiago Solari

En todo caso, se habla que que uno de la casa podría tomar el reto. Esto es, el argentino Santiago el “Indiecito” Solari.

Solari actualmente dirige al Castilla, ese mismo equipo por el que pasó el extrañado Zidane.

En todo caso, Lopetegui parece que sí llegará al martes en la Champions ante el checo Viktoria Plzen.

