El terrible error que trae la nueva actualización de WhatsApp ¿Te está pasando?

Los usuarios de Android están en redes sociales quejándose de que una de las actualizaciones más recientes de WhatsApp.

Al parecer, la duración de la batería de su teléfono se está agotando hasta en un 50 por ciento en cuestión de horas, independientemente del uso activo.

Estas soluciones podrían ayudar

Algunos usuarios sugirieron cambiar la optimización de la batería de «Control inteligente» a «Optimizar» para WhatsApp.

Otra idea es desactivar WhatsApp Web, una aplicación paralela para su computadora que le permite usar una versión basada en la web del messenger en su navegador.

Otros sugirieron ‘forzar la detención’ de la aplicación antes de ir a dormir para evitar el agotamiento de la batería durante la noche.

Y, en último caso, restringir el procesamiento en segundo plano mientras también se borra el caché (aunque esta es una solución bastante extrema y molesta para un problema continuo).

Los usuarios informaron alertas en su teléfono indicando que WhatsApp usó la batería «mientras estaba en uso activo».

Esto durante aproximadamente 1,5 horas, a pesar de que solo habían abierto la aplicación durante un período de tiempo insignificante.

Muchos han atribuido la culpa a Whatsapp 2.19.308 con los usuarios de OnePlus que aparentemente son los más afectados.

Hay quejas generalizadas de los usuarios de Android en Internet, desde las reseñas de Google Play Store, hasta el Foro OnePlus, Twitter y también en Reddit.

En varios casos extremos, los usuarios se quejaron de que el servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook representaba casi la mitad del consumo de energía de su teléfono.

Hi @PeteLau @Vikas_AGL @OnePlus_IN @oneplus @WhatsApp@OnePlus_Support @facebook

I bought oneplus 7 in mid October, it's not even 1 month & facing issues of voice clarity and Battery draining. WhatsApp 51%. Fix this asap. #neversettle pic.twitter.com/VFOlGNjzDK

— Anshu Jain (@AnshuJain19) November 11, 2019