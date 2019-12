El video viral de la princesa Ana, Trump y la reina

La conversación de Justin Trudeau con varios líderes mundiales sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es el único momento que está dando de qué hablar sobre la cumbre de dos días de la OTAN, después de que la princesa Ana de Inglaterra fuera captada por la cámara encogiéndose de hombros ante la reina Isabel II.

En un video filmado en la recepción de la OTAN en el Palacio de Buckingham el martes por la noche, se ve a la reina, junto con el príncipe Carlos y Camilla, la duquesa de Cornualles, dándose la mano con Trump y su esposa Melania.

La monarca de 93 años luego mira, aparentemente para verificar qué líder mundial debe recibir a continuación, antes de notar que su hija está parada en el fondo junto a la puerta.

La reina Isabel dice algo inaudible hacia Ana en la distancia, antes de que la princesa real se encoja de hombros y se le escuche diciendo: “Soy solo yo”, antes de agregar: “y este grupo”, mientras el grupo alrededor de la reina se ríe.

Según la agencia de noticias británica PA Media, la princesa Ana señalaba a los miembros de la familia real, incluido el subdirector del hogar, el teniente coronel Anthony Charles Richards, y William Peel, el chambelán.

No pasó mucho tiempo antes de que “Princess Anne” fuera la tendencia principal en Twitter el martes.

Algunos usuarios de las redes sociales sugirieron que la reina estaba “regañando” a Ana por no saludar al presidente, pero se suponía que solo Carlos y Camilla serían parte del grupo oficial de bienvenida.

CNN se ha comunicado con el Palacio de Buckingham para obtener aclaraciones sobre los eventos en el video, pero no había escuchado una respuesta al momento de la publicación.

Princess Anne's shrug when it appears she is asked by the Queen to greet Donald Trump speaks for the nation👇🏿pic.twitter.com/TW5q6jDnzk

— David Lammy (@DavidLammy) December 4, 2019