Ella es la nueva novia de Kanye West, esto piensa Kim Kardashian

Kim Kardashian solo está pensando en sus hijos después de la noticia de que su ex Kanye West está saliendo con la modelo Irina Shayk.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 40 años, solicitó el divorcio del rapero, de 43 años, en febrero, luego de un año de problemas. La ex pareja, que se casó en mayo de 2014, comparten tres hijos.

Después de que West y Shayk, de 35 años, fueron vistos juntos en Francia a principios de esta semana, una fuente dice que Kardashian ha sabido de su romance «desde hace semanas».

«No le molesta a Kim que Kanye esté saliendo», dice la fuente. «Su única preocupación son sus hijos. Quiere que Kanye esté presente y pase el mayor tiempo posible con ellos. A los niños les encanta cuando Kanye está cerca».

La fuente agrega: «Kim no quiere que una nueva novia distraiga a Kanye de pasar tiempo con los niños».

Otra fuente le dijo a PEOPLE que el diseñador de Yeezy y Shayk se conocen «profesionalmente» durante años.

«Comenzó a perseguirla hace unas semanas. Kanye es un tipo persuasivo», dijo la fuente, y agregó que se quedaron tres noches en Villa La Coste en Francia. «Salió con ella en Nueva York antes de que celebraran su cumpleaños en Francia».

«Parece enamorada. Él la invitó a Francia y ella aceptó felizmente», continuó la fuente. «No están saliendo oficialmente, pero hay interés de ambas partes».

También dijo que la nueva pareja se conoció «hace un tiempo» cuando se cruzaron en la industria de la moda.

Shayk modeló previamente para Yeezy y apareció en su video musical para «Power». West también la nombró en «Christian Dior Flow» con la letra «Quiero ver a Irina Shayk junto a Doutzen» en 2010.

«Irina no es amiga de Kim en absoluto, así que no hay rarezas», agregó.

*Con información de PEOPLE