Ellas son V4jor Sisters, y su nuevo sencillo interpretado con marimba «One Love»

Este es el sueño de cuatro hermanas, V4jor Sisters, quienes buscan llegar al corazón de los guatemaltecos a través de nuestro símbolo patrio, La Marimba.

Milly, Kari, Cindy y Giselle Vargas Jordán, son cuatro guatemaltecas que tienen una meta, poner en alto el nombre de Guatemala, conservando la técnica del pasado; con ritmos modernos.

Canal Antigua se comunicó con ellas para dar a conocer su extraordinaria historia; llena de amor familiar y metas que, desde ya, están comenzando a cumplir.

CA: ¿Cómo nació la idea de formar un grupo musical que incluye marimba?

Nuestro papá es marimbista, por lo cual crecimos escuchando marimba, yendo de concierto en concierto viéndolo interpretar este bello instrumento. Así que realmente nosotras creemos que fue la marimba la que nos escogió pues hemos vivido toda nuestra vida disfrutando de su sonido.

Conforme fuimos creciendo vimos la necesidad de reinventar la forma en la que los niños y jóvenes ven la marimba, para lograr con esta nueva propuesta musical que las nuevas generaciones crezcan con un concepto distinto del instrumento y por lo tanto que la amen, respeten y se involucren en salvaguardarla.

CA: ¿Cuál ha sido la trayectoria del grupo?

Yo, Cindy, la mayor de las cuatro; fui quien inició a tocar marimba en formato dúo con nuestro papá, Armando Vargas, debutando en el colegio para un Día de la madre, como regalo sorpresa para nuestra mamá. Empecé a tocar marimba a los 6 años y luego se volvió tradición que a esa edad cada una de mis hermanas se iba integrando al grupo.

Finalmente cuando Milly llegó a los 7 años tuvimos nuestro debut como quinteto (nosotras en compañía de nuestro papá) en el Teatro Abril en un Festival internacional de marimbas femeninas. Para nosotras ese día, finalmente, fue el día que el grupo se conformó. Nuestros inicios en la marimba fueron con música popular tradicional para marimba, así como música académica nacional e internacional adaptada al instrumento. Hicimos algunas giras a Festivales de Culturas del Mundo por algunos países de Europa. Finalmente en 2019 decidimos continuar como cuarteto, pero a partir de esa fecha, interpretando covers de música popular actual.

El significado de One Love, su nuevo sencillo

CA: ¿Qué inspiró su primer sencillo original “One Love”?

One Love nació del deseo de compartir el amor que como hermanas tenemos, no solo hacia la música; si no entre nosotras. La música es el medio para compartir con las demás personas nuestro mensaje de amor y cosas bonitas. Además, es nuestra forma de enviar un mensaje musical a todo aquel que nos escuche.

CA: ¿Qué significa para ustedes ese nombre (One Love)?

Significa amor y agradecimiento por tener la oportunidad de hacer música entre hermanas y estrechar, aún más, los lazos que nos unen. One Love es nuestra forma de hacerle saber a quién nos escuche que no están solos y que estamos juntos por el mismo camino, aunque cada quien con su propio sueño.

CA: ¿Dónde podemos escuchar el sencillo?

En todas las plataformas digitales (iMusic, Spotify, Deezer, Instagram, TikTok, etc). Y el video oficial estaremos compartiéndolo en YouTube en pocos días.

CA: ¿Han encontrado dificultades para crecer como grupo en el país? ¿Cuáles?

Dificultades siempre hay, sin importar lo que se hace. Sin duda abrir un camino tan diferente en la marimba guatemalteca ha sido un reto, pero el público ha aceptado nuestra propuesta tan bien y con tanto amor que realmente hace que las dificultades sean más fáciles de sobrellevar.

CA: ¿Cuáles son sus metas a futuro?

Seguir creando música propia y llevar nuestra propuesta musical fuera de nuestras fronteras.

CA: ¿Cuentan con el apoyo de alguna institución para promover su música?

No. Todo lo que hacemos como V4jor Sisters viene de cada una de nosotras. Todas tenemos una responsabilidad distinta en el grupo y todo el proceso, desde elegir la canción, hacer el arreglo, grabar (audio y video), editar y publicar, lo hacemos entre nosotras.

CA: Vemos que han utilizado las redes sociales para difundir su música. ¿Qué tal ha sido su experiencia en ello?

¡Genial! Realmente tener la oportunidad de ver cómo la comunidad en nuestras redes crece día a día ha sido algo maravilloso. En este proceso hemos podido confirmar que las redes sociales pueden ser algo positivo y una herramienta muy valiosa.

Tenemos la fortuna de contar con una familia en nuestras redes llena de amor y cosas lindas, especialmente de personas jóvenes que han dejado de lado los prejuicios que tal vez en algún momento tenían hacia la marimba, viendo ahora a este instrumento como algo bello y diferente.

CA: ¿Qué mensaje le darían a la población guatemalteca para conservar la música en marimba?

Quitarnos las etiquetas y prejuicios que tenemos hacia el instrumento. Apreciar y valorar la música guatemalteca que nos representa, pero también aceptar y disfrutar de la versatilidad de la marimba. Es un instrumento con un sonido tan único y especial que al darle una pequeña oportunidad, enamora a quien lo escuche.

¡Escúcha One Love!

Entrevista: Fernanda Mérida