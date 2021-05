Elliot Page muestra una foto sin camiseta y revela su mastectomía

Elliot Page irradia alegría veraniega. El nominado al Oscar, de 34 años, publicó una foto de sí mismo sin camisa junto a una piscina el lunes, mostrando su traje de baño rojo, ¡y sus abdominales!

«Los primeros bañadores de Trans bb» , escribió Page, agregando los hashtags #transjoy #transisbeautiful

La foto es la primera sin camisa que Page ha publicado en Instagram desde que se sometió a una cirugía superior, un procedimiento que previamente reveló que se sometió a principios de este año. La cirugía superior para hombres transgénero es un procedimiento quirúrgico para extirpar el tejido mamario (mastectomía subcutánea).

En un clip exclusivo de PEOPLE de la conversación de Page con Oprah Winfrey para The Oprah Conversation de Apple TV + , el actor reveló por qué anteriormente dio a conocer su información de salud en una entrevista de marzo con la revista TIME.

«Quería hablar de ello por un par de razones», le dijo Page a Winfrey. «Quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida. Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente … . y porque hay tal ataque a la salud trans en este momento, cuando ya hay tanta falta de acceso o personas trans que ni siquiera quieren ir al médico».

Page se declaró públicamente como un hombre transgénero en diciembre de 2020. En marzo, dio su primera entrevista tras el anuncio, y le dijo a TIME que creció sintiéndose «como un niño» desde una edad temprana pero teniendo «que verse de cierta manera» en términos de su carrera como actor, a partir de los 10 años.

En una entrevista con Vanity Fair Page dijo que siente «alegría y entusiasmo» por llegar a ser él mismo.

Desde que se presentó con su verdad, Page dijo que «la diferencia más significativa» entre su vida entonces y su vida ahora ha sido que él es «realmente capaz de existir».

«Por primera vez, ni siquiera sé cuánto tiempo, realmente puedo sentarme solo, estar solo, ser productivo y ser creativo», dijo. «Es una simplificación excesiva decirlo de esta manera, pero me siento cómodo».

*Con información de People