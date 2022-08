Elvis Crespo agradece a Bad Bunny por el video «Neverita»

Elvis Crespo reaccionó al nuevo video de Bad Bunny, «Neverita», inspirado en su éxito de los 90, «Suavemente».

El cantante puertorriqueño durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook expresó su admiración por Bad Bunny y dijo sentirse muy feliz de que su historia se aparte de una nueva era de la música.

“Ayer me entero de que Benito lanza una canción de su álbum Un verano sin ti que se ha titulado Neverita y en la canción utilizó visuales inspirados en el video de Suavemente. De verdad que me gustó muchísimo, me encantó ver a Bad Bunny en mambo, en personaje” dijo el cantante.

Además, mencionó que esta encantado con la versión que hizo Benito Martínez de su coreografía de hace más de 20 años y agradeció al rapero y su equipo por el homenaje.

“Que un artista en de estos tiempos y con ese arraigo utilice algo inspirado en mi arte eso me hace sentir muy feliz y agradecido. Le doy gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado esa parte de mi historia, como lo es el video de Suavemente” expresó el artista.

Por otro lado, Elvis Crespo reveló que tras el lanzamiento de Suavemente se deprimió “cuando el video de Suavemente me lo presentaron yo me deprimí y de momento ese video se convierte en toda una locura, es lo mejor que le pudo haber pasado a la canción” indicó.

Al final de su transmisión, le deseo a Bad Bunny mucho éxito en su carrera “que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que se disfrute el momento, pero sin dejar de ser él, que me parece que va por un buen camino. El instinto me lo dice, que es un muchacho muy humilde y muy sencillo.